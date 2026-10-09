Политический надлом: взлет рейтингов «АдГ» разрушает послевоенную систему ФРГ

Стремительный рост электоральной поддержки правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD), достигшей общенационального рейтинга около 30% и одержавшей победу на земельных выборах в Саксонии-Анхальт с 44% голосов, фундаментально трансформирует послевоенную модель германской партийной системы, пишет журнал Al Majalla.

Попытки традиционных центристских сил во главе с христианскими демократами изолировать партию наталкиваются на кризис: так называемый «брандмауэр» (Brandmauer) — негласный межпартийный пакт об отказе от любых коалиций с правыми — начинает разрушаться на региональном уровне. Падение популярности традиционных партий связывают с недовольством избирателей миграционной политикой, экономическим застоем и высокими ценами на энергоресурсы.

Политологи отмечают, что поляризация общества делает формирование устойчивых правительств в Германии все более сложной задачей. Кризис традиционных союзов ставит под вопрос прежние правила межпартийного консенсуса.

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