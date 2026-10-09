Политик Гитлер Муссолини выиграл выборы мэра города Керопалька в Перу

Политик по имени Гитлер Муссолини выиграл выборы мэра города Керопалька в Перу. Об этом сообщил телеканал Peru21. Кандидат набрал 34,5% голосов после полного подсчёта бюллетеней.

«Кандидат от партии „Нация сейчас“ фактически стал победителем голосования с результатом 34,5%», — сообщает телеканал Peru21. Издание также призвало не приписывать политику какую-либо идеологию только на основе его имени и фамилии.

Подсчёт голосов полностью завершился. Кандидат набрал 34,5% голосов избирателей. Телеканал Peru21 обратил внимание на необычное имя политика. Журналисты ещё раз призвали зрителей не делать выводов об идеологии человека только из-за его фамилии. Выборы прошли в городе Керопалька.

Партия «Нация сейчас» (Ahora Nación) основана в мае 2023 года. Её лидер — экономист Альфонсо Лопес-Чау. Организация позиционирует себя как левоцентристская и социал-демократическая сила. Главные цели партии включают борьбу с коррупцией и обеспечение всеобщего доступа к медицине. Движение активно участвует в региональных и всеобщих выборах в Перу.

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