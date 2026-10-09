Половина Киева осталась без электричества

Половина Киева и два района Киевской области остались без электроснабжения

Правобережная часть Киева, а также Бучанский и Вышгородский районы Киевской области оказались обесточены — энергохолдинг ДТЭК сообщил о введённых по команде «Укрэнерго» экстренных отключениях электроэнергии.

Соответствующее уведомление опубликовано в Telegram‑канале компании. При этом ДТЭК не называет предполагаемые сроки восстановления подачи электричества в указанных районах.

Ранее в четверг ДТЭК информировал об аварийных отключениях в столице Украины. Из‑за отсутствия электроснабжения в Киеве приостановили работу метро и наземного электротранспорта, пропал свет и в здании Верховной рады. По сведениям украинских СМИ, в городе возник транспортный коллапс. Кроме того, зафиксированы сбои в работе систем водоснабжения и канализации.