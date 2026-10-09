Познер ответил на критику из-за мнения о спецоперации на Украине

Российский журналист Владимир Познер прокомментировал реакцию на своё интервью британскому Times Radio. Об этом он сообщил в беседе с НСН. Телеведущий подчеркнул, что не является пропагандистом.

«Я хочу сказать, что я не пропагандист. Я высказывал своё мнение. С ним можно соглашаться или не соглашаться. Я считаю, что это мнение опирается на факты», — сказал Познер.

Несколько дней назад Познер дал интервью британскому радио, которое стало первой откровенной беседой журналиста за последние 4 года после начала СВО. В беседе с корреспондентом издания Познер высказал мнение, что Россия одержит победу в СВО на поле боя. Также он назвал российско-украинский конфликт прокси-войной с активным участием НАТО.

«Это не просто Украина и Россия, потому что НАТО играет чрезвычайно активную роль в этой войне. Можно сказать, что это почти прокси-война», — уточнил он.

Интервью журналиста вызвало бурную реакцию. В частности, украинское информационное агентство УНИАН выпустило статью под заголовком «Лучше бы молчал!»

Кроме прочего, журналист упомянул результаты выборов, которые состоялись в России в середине сентября. По его словам, большинство проголосовало за партию «Единая Россия» добровольно.

«У меня есть сомнения насчёт выборов, но всё же 56,6% населения пришли и проголосовали. И большинство проголосовало за партию Путина. От этого никуда не деться. Людей не заставляли под дулом пистолета», — констатировал журналист.

Познер сообщил о планах опубликовать открытое письмо на своём сайте. Он может сделать это в ближайшие дни. Журналист адресует текст сторонникам и противникам. Он хочет окончательно прояснить свою позицию. При этом пока журналист не принял твёрдого решения по этому вопросу.

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