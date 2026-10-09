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Политика 4954

Познер ответил на критику из-за мнения о спецоперации на Украине

Познер ответил на претензии после интервью британскому Times Radio

Познер ответил на претензии после интервью британскому Times Radio

Российский журналист Владимир Познер прокомментировал реакцию на своё интервью британскому Times Radio. Об этом он сообщил в беседе с НСН. Телеведущий подчеркнул, что не является пропагандистом.

«Я хочу сказать, что я не пропагандист. Я высказывал своё мнение. С ним можно соглашаться или не соглашаться. Я считаю, что это мнение опирается на факты», — сказал Познер.

Несколько дней назад Познер дал интервью британскому радио, которое стало первой откровенной беседой журналиста за последние 4 года после начала СВО. В беседе с корреспондентом издания Познер высказал мнение, что Россия одержит победу в СВО на поле боя. Также он назвал российско-украинский конфликт прокси-войной с активным участием НАТО.

«Это не просто Украина и Россия, потому что НАТО играет чрезвычайно активную роль в этой войне. Можно сказать, что это почти прокси-война», — уточнил он.

Интервью журналиста вызвало бурную реакцию. В частности, украинское информационное агентство УНИАН выпустило статью под заголовком «Лучше бы молчал!»

Кроме прочего, журналист упомянул результаты выборов, которые состоялись в России в середине сентября. По его словам, большинство проголосовало за партию «Единая Россия» добровольно.

«У меня есть сомнения насчёт выборов, но всё же 56,6% населения пришли и проголосовали. И большинство проголосовало за партию Путина. От этого никуда не деться. Людей не заставляли под дулом пистолета», — констатировал журналист.

Познер сообщил о планах опубликовать открытое письмо на своём сайте. Он может сделать это в ближайшие дни. Журналист адресует текст сторонникам и противникам. Он хочет окончательно прояснить свою позицию. При этом пока журналист не принял твёрдого решения по этому вопросу.

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