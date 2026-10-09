Правительство предложило повысить предельный возраст службы женщин

В России женщинам-военным могут продлить срок службы до 50 лет

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, предлагающий увеличить предельный возраст пребывания женщин на военной службе до 50 лет. Текст документа размещён в думской электронной базе.

Поправки планируется внести в закон «О воинской обязанности и военной службе». Сейчас предельный возраст пребывания женщин на военной службе составляет 45 лет, и законопроект предлагает увеличить его до 50.

Помимо этого, действующие нормы предусматривают, что женщины-офицеры находятся в запасе до 50 лет, а женщины с другими воинскими званиями — до 45. Проект предполагает поднять эти пороги до 55 и 50 лет соответственно.

В пояснительной записке отмечается, что текущие параметры достижения предельного возраста не всегда позволяют женщинам выслужить необходимые сроки для получения пенсии и других мер поддержки.

Например, женщина, поступившая на военную службу по контракту в возрасте 25–30 лет и проходящая службу в местности, где не установлена льготная выслуга лет, рискует остаться без жилья и пенсии после достижения предельного возраста.

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