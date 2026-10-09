Представитель РФ при ОЗХО заявил о смертях в Британии и Канаде от украинского химиката

Тарабарин: в Британии и Канаде умерли люди после отравления украинским химикатом

В Великобритании и Канаде были зафиксированы случаи смерти людей после отравления после отравления химическим веществом с Украины. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин. По его словам, вещество продавали под видом пищевого консерванта.

«Мимо их внимания прошли смерти в Великобритании и Канаде в результате отравления поставленным с Украины под видом пищевого консерванта химическим веществом, заказанным жертвами через веб-сайт. Дошло уже до того, что родные пострадавших умоляют о справедливости», — приводит слова Тарабрина РИА Новости.

Дипломат отказался раскрывать имена погибших. Он выразил уважение к их близким. Тарабрин считает необходимым рассмотрение этих случаев ОЗХО.

Ранее телеканал CTV сообщал о требованиях родственников. Семьи из Канады и Великобритании просили власти Украины прекратить продажу опасного вещества. Продавец Леонид Закутенко подтвердил отправку товара в Канаду, назвав товар пищевым консервантом. Полиция Украины отказалась начать расследование. Ведомство указало на отсутствие этого вещества в списке запрещённых.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) контролирует выполнение Конвенции о запрещении химического оружия. Россия является государством-участником этой организации. Постоянный представитель РФ представляет интересы страны в штаб-квартире ОЗХО в Гааге. Вопросы продажи опасных химических веществ регулируют международные соглашения и национальное законодательство.

Читайте также в материалах:

В ОЗХО заявили о поставках химоружия на Украину через наемников;

В России предположили, где может храниться химоружие на Украине.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.