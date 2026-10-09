Премьер Черногории прокомментировал задержание создателя Telegram-канала «Рыбарь»

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич прокомментировал задержание основателя российского провоенного Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Об этом политик написал в своей социальной сети X.

«Мы предупреждали, что попытки гибридного вмешательства и дестабилизации Черногории не прекращаются и сопровождают наш европейский путь. Черногория защищает свои интересы, и никто не поставит под угрозу наше европейское будущее», — заявил политик.

Спаич отметил отсутствие времени для поспешных заявлений. Он указал на наличие серьёзных оснований для тщательной проверки. Государственные институты выполняют свою работу.

Сегодня, 9 октября, в Черногории задержали блогера Михаила Звинчука, его жену Валерию и ещё троих сотрудников проекта, сообщила местная газета Vijesti. По данным издания, операцию по задержанию россиян провела полиция совместно с Агентством национальной безопасности страны. Причина задержания пока не называется, но, как отмечает издание, совместно проведённая операция связана с пресечением гибридной деятельности Telegram-каналов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посольство России в Черногории выясняет обстоятельства его задержания.

Михаил Звинчук ранее работал в пресс-службе Министерства обороны России. После увольнения он создал Telegram-канал «Рыбарь, аудитория которого на сегодняшний день составляет порядка1,5 млн подписчиков.

Читайте также в материалах:

Военблогер оценил перспективы ударов по крупным мостам Украины;

Военблогер усомнился в ценности перебежчика Симонова для ВСУ.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.