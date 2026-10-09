Президент Ирана рассказал о планах Тегерана в переговорах с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран продолжит переговоры с Вашингтоном. По его словам, стороны уже обменялись предложениями. Об этом он сказал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках Саммита глав государств СНГ. Слова иранского президента приводятся в пресс-релизе его Telegram-канала.

Пезешкиан отметил, что Иран ведёт диалог с США, однако каждый раз, когда стороны начинают говорить, американская сторона вновь прибегает к атакам. Несмотря на это, подчеркнул он, Тегеран не намерен покидать стол переговоров.

По словам президента Ирана, Тегеран и Вашингтон обменялись предложениями. Иран внёс в них свои коррективы. После окончательного оформления этих предложений стороны сядут за стол и подведут итоги — причём, как уточнил Пезешкиан, делать это планируется через посредников.

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