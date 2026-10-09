«Пуля не возьмет»: военный священник рассказал о чудесных спасениях на передовой

Бойцы рассказывают о случаях, когда от неминуемой гибели в зоне СВО их спас освященный шеврон с иконой Божией Матери, в котором застрял осколок, об иконке в шлеме, которая остановила пулю. Штурмовик громко читал псалом и атакующие вражеские дроны облетали его стороной. О случаях чудесного спасения, которые невозможно объяснить рационально, мы поговорили с протоиереем Святославом Чуркановым, который окормляет бойцов в зоне специальной военной операции. Также военный священник рассказал «МК» о православных подразделениях, подземных храмах, удивительных встречах и венчаниях в зоне СВО.

«Командир причащался первым»

— Таких случаев мне бойцы рассказывали много, — говорит отец Святослав. — Однажды в бронетранспортер попал снаряд как раз в ту стенку, где была прикреплена икона. Осколок попал прямо в икону, но не пробил ее. Случаев, когда нательные крестики, кулоны с Николаем Чудотворцем, иконы и шевроны, закрепленные на бронежилете, останавливали пули, — сотни. Святые защищают тех, кто искренне просит их о помощи.

Как говорит батюшка, однажды в критической ситуации, когда бойцы шли на штурм, они, не зная молитв, просили о заступничестве своими словами: «Господи, спаси и сохрани, помоги нам выжить и выйти».

— Потом делились, что наступила какая-то оглушающая тишина, такое спокойствие у всех троих было на душе, они поняли, что выживут и выйдут живыми. Так все и произошло. Большинство бойцов не знает молитв наизусть, но молитвословы читают.

Как говорит отец Святослав, в начале СВО спрос на молитвословы был бешеный. Сейчас их очень много в подразделениях.

— Иногда приезжаем в подразделение, там целый ящик стоит с иконками, молитвословами, потому что их и священники везут, и волонтеры. В первый год мы сотнями возили в зону СВО стяги со Спасом, сейчас они есть в каждом подразделении. На линии боевого соприкосновения практически во всех подразделениях есть молитвенный уголок или молитвенная комната. Ребята ходят, ставят свечки, молятся. Кто на себе прочувствовал силу Божию, уже не отступится. Когда приходит понимание, что там, где тебя не спасет оружие, а спасет слово Божие, — этот человек уже наш становится.

В окопах, как известно, атеистов не бывает, и вера становится реальной опорой. Отец Святослав вспоминает об уникальном явлении, когда ряд воинских частей и батальонов в зоне СВО выбирали своими небесными покровителями православных святых. Инициатива шла снизу, от самих бойцов.

— Я стоял у истоков создания этих подразделений и видел, что, там, где командир верующий, особый дух. В коллективе благожелательные, хорошие отношения. Вера и боевое братство неразрывно связаны. А там, где бойцы мотивированы и дисциплинированы, и потерь меньше.

— Я часто вспоминаю второго командира инженерно-саперной роты имени Сорока мучеников Севастийских Володю. Это вообще было уникальное подразделение в составе 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В.Захарченко (также известной как бригада «Оплот»). Когда приезжал к ним, говорил: «Идущие на смерть, приветствую вас». Они выполняли задачи по разминированию местности. С собой у них было только две гранаты, стрелкового оружия они не брали. Шли впереди штурмовиков, впереди техники, проделывали проходы в заграждениях, — все под огнем. Фото: Из личного архива

Отец Святослав вспоминает, что, когда он приезжал в подразделение, командир, если был на месте, первым становился причащаться, а за ним уже все остальные.

— Там все подразделение всегда целиком причащалось. Командир Владимир потом брал плат, шел вместе со мной, вытирал губы бойцам после причастия. Однажды, во время боев за Марьинку и Красногоровку он попросил: «Батюшка, давайте проедем по опорникам, ребята хотят видеть священника». У меня с собой не было бронежилета, Володя дал мне свой, он был весь в дырках, прожженный. Когда матушка увидела меня в этом бронежителе на фотографии, ахнула: «Где тебя носило?» Пришлось объяснять, что это бронежилет боевого командира.

Как говорит наш собеседник, бои под Марьинкой были ожесточенные. 5-я бригада как раз штурмовала «Муравейник» — укрепрайон ВСУ в районе Донецкого аэропорта, который считался одной из самых неприступных крепостей на Донбассе.

Укрепрайон действительно напоминал гигантский муравейник, там была разветвленная сеть траншей, ходов сообщения и блиндажей, которые строились и совершенствовались с 2014–2015 годов. В подземельях, по данным радиоперехватов, укрывались не только украинские военные, но и иностранные наемники — в частности, шведы и боливийцы.

— Мы передвигались с командиром Владимиром по опорникам, у него такая вера была, он такой был счастливый, что вытащил к бойцам священника. Все кругом гремело, нас обстреливали. Мы заехали на поле, куда-то под террикон. Ребята вышли, говорят: «Там все заминировано, устроено «с секретом», мина на мине. Разминировать можно только подрывом». Пока мы стояли, они подорвали, разминировали проход, и мы пошли дальше.

Кругом, как рассказывает батюшка, все было усеяно неразорвавшимися 120-мм минометными снарядами. Они торчали из земли, как грибы.

— Мы поднялись на террикон, перед нами была Марьинка как на ладони, где шли бои. Над головой свистели мины, снаряды, а Володя с такой детской радостью говорил: «Ой, батюшка, спасибо вам, что навестили бойцов».

Командир Владимир и его заместитель погибли в 2025 году. Как говорит Отец Святослав, нет уже и инженерно-саперной роты имени Сорока мучеников Севастийских.

— Когда они влились в штатную структуру Вооруженных сил РФ, пошла реорганизация подразделений. Но эти православные подразделения все равно останутся в истории. Фото: Из личного архива

«Построил пять подземных храмов»

Военный священник не может изменить ход боя, отдать приказ, но он может быть рядом. Больше всего, как говорит отец Святослав, запоминаются встречи с людьми, разговоры в тесных