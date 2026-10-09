Путин и лидеры стран СНГ продолжили саммит в расширенном составе

Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств, в котором принимает участие президент России Владимир Путин, продолжилось в расширенном составе. В конгресс-зале национальной туристической зоны «Аваза» к лидерам стран Содружества впервые присоединился президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Российскую делегацию на заседании представляют, помимо главы государства, вице-премьер Алексей Оверчук, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и министр иностранных дел Сергей Лавров. Перед началом встречи — как в узком, так и в расширенном формате — лидеры стран=участниц по сложившейся традиции сделали совместное фото. В программе мероприятия после завершения заседания запланирован осмотр выставки, посвящённой успехам каждой из стран СНГ в партнёрстве с другими государствами Содружества.

Повестка саммита включает около полутора десятков вопросов. По итогам встречи предполагается принять совместное заявление глав государств, в котором будет дана оценка результатам работы СНГ за последние 35 лет и намечены перспективы дальнейшего развития объединения. Кроме того, лидеры намерены одобрить ряд документов о партнёрстве в сфере борьбы с киберпреступлениями, а также комплекс мер по формированию положительного образа Содружества и проведению тематических годов — социального развития и качества жизни, а также транспортной связанности.

Ожидается, что на встрече в расширенном составе с кратким докладом о деятельности новой структуры выступит генеральный секретарь Международной организации по русскому языку Наталья Бочарова. Инициатором учреждения этой организации стал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, также участвующий в саммите.

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