Путин назвал русский язык мощной силой для объединения стран СНГ

Президент России Владимир Путин заявил о важности углубления взаимодействия в рамках СНГ. Об этом он сообщил на неформальном саммите Содружества. По его словам, русский язык выступает силой для объединения многонациональных государств организации.

«Хотел бы выexpressить уверенность в том, что углубление взаимодействия в рамках СНГ отвечает коренным интересам народов наших стран, помогает эффективнее решать задачи социально-экономического развития государств Содружества и укреплять региональную стабильность и безопасность», — сказал российский лидер на встрече лидеров стран СНГ в узком составе, которая проходит в эти дни в Туркменбаши.

Путин также отметил важность сохранения единого гуманитарного пространства. Он напомнил об общей истории и духовных корнях народов Содружества. Президент упомянул решение провести 2023 год как Год русского языка. Он ещё раз поблагодарил коллег за поддержку инициативы.

По словам президента, организаторы уже разработали программу мероприятий. Всё это направлено на повышение статуса русского языка как средства межнационального общения. Путин также поблагодарил участников за визит в Санкт-Петербург. Он оценил итоги работы СНГ в 2022 году под председательством Казахстана. В конце встречи российский лидер пожелал гостям здоровья и процветания. Затем он предложил перейти к неформальному общению.

Русский язык имеет статус языка межнационального общения в ряде стран Содружества. Неформальные саммиты глав государств СНГ проходят регулярно для обсуждения серьёзных вопросов интеграции.

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