Путин одобрил идею объявить 2028 год в СНГ Годом социального развития

Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация поддерживает инициативу руководства Таджикистана и Туркмении объявить 2028 год в Содружестве Независимых Государств Годом социального развития. Соответствующее заявление глава российского государства сделал на встрече лидеров стран СНГ в узком составе.

Путин отметил, что в рамках Содружества хорошо отработана практика организации тематических годов, в ходе которых реализуются масштабные совместные проекты и мероприятия по различным сферам гуманитарной и общественной жизни. По его словам, такой формат позволяет наполнять сотрудничество конкретным содержанием и делает его более ощутимым для граждан стран-участниц.

Российский лидер приветствовал инициативы таджикистанских и туркменистанских партнёров объявить 2028 год в СНГ годом социального развития, а 2029 год — годом транспорта. Он подчеркнул, что проведение тематических годов, в программу которых вовлекаются федеральные и региональные власти, бизнес-круги, общественность и средства массовой информации, помогает продемонстрировать гражданам государств Содружества выгоды от сотрудничества в рамках СНГ в этих конкретных областях.

Предложенные инициативы получают поддержку на высшем уровне и вписываются в уже сложившуюся практику тематических годов, которые последовательно реализуются в Содружестве. Ожидается, что соответствующие решения будут закреплены в итоговых документах саммита.

Читайте материалы на данную тему: "Лукашенко: в 2027 году из СНГ де-юре выходит Молдова"

"Главы государств Каспийского региона собрались на экосаммит"

"МК" в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом".