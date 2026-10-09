Путин прибыл в конгресс-центр Туркмении для участия в саммите СНГ

Президент России Владимир Путин приехал в конгресс-центр "Аваза" на саммит СНГ

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в конгресс-центр, расположенный в национальной туристической зоне «Аваза». Именно здесь в ближайшее время состоятся заседание Совета глав государств — участников Содружества Независимых Государств, а также Каспийский экологический саммит.

В фойе конгресс-центра российского лидера встретил хозяин предстоящих мероприятий — президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Главы государств обменялись рукопожатием и сделали совместное фото, что стало традиционным элементом протокола подобных встреч на высшем уровне.

Согласно программе, саммит СНГ пройдет сначала в узком, а затем в расширенном составе. После завершения заседаний лидеры стран осмотрят выставку, подготовленную принимающей стороной. Далее представители “каспийской пятерки” обсудят на высшем уровне экологические проблемы региона, что станет отдельным важным направлением нынешней встречи.

Программа мероприятий в «Авазе» охватывает как вопросы многостороннего сотрудничества в рамках Содружества, так и актуальную экологическую повестку Каспийского региона.

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