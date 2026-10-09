Путин призвал снимать барьеры и активнее пиарить СНГ

Владимир Путин в своем выступлении на саммите СНГ в Туркмении заявил, что за 35 лет своего существования содружество постсоветских государств утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения.

«Именно благодаря СНГ удалось сохранить, а по многим направлениям даже нарастить наработанные нашими народами за века проживания в едином государстве экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи», - подчеркнул он.

Путин отметил, что по итогам 2025 года товарооборот России с партнёрами по СНГ превысил планку в 110 млрд долларов, а за первую половину текущего года прибавил ещё 12%.

«Можно ли двигаться ещё быстрее? Да. Наверное, можно. Для этого что нужно делать? Нужно снимать барьеры», - сказал Путин.

Он отметил, что иногда лидеры стран СНГ «сознательно сдерживают темп», тк им «кажется, что на национальном уровне и в национальных интересах выгоднее на какой-то период времени эти барьеры сохранять».

Российский лидер также призвал коллег активнее продвигать «позитивный образ СНГ» в обществе, медиапространстве и на международной арене. «Это крайне актуальная задача. Рассчитываем, что активизации работы на этом направлении послужит утверждаемое на нынешнем заседании соответствующее решение», - сказал Путин.

Он также выразил надежду, что формированию позитивного образа СНГ будет способствовать проведение тематических годов, поскольку в их программу будут вовлечены федеральные и региональные власти, бизнес-круги, общественность и средства массовой информации, которые помогут «продемонстрировать гражданам наших стран выгоды от сотрудничества в рамках СНГ».

Главы государств приняли решение объявить 2028 год в СНГ Годом социального развития, а 2029-й – Годом транспорта.