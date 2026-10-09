Путин призвал страны региона к совместному спасению Каспия

Президент России Владимир Путин, выступая на Каспийском экологическом саммите, заявил, что Россия разделяет мнение коллег о том, что обмеление Каспийского моря является одной из наиболее острых проблем региона. По его оценке, только в российской части побережья за последние 20 лет осушилось около 20 тысяч квадратных километров береговой линии.

Путин отметил, что Россия вынуждена ежегодно выделять значительные бюджетные средства на дноуглубительные работы для обеспечения судоходства. По данным российского лидера, среднее снижение уровня моря составляет минус девять сантиметров в год, и сохранение таких темпов чревато целым рядом пагубных экологических последствий.

Среди них президент назвал ущерб рыбному промыслу, эрозию прибрежных почв и сокращение биоресурсов. По его словам, обмеление негативно отражается на социально-экономической ситуации в Каспийском регионе, снижает инвестиционную привлекательность транскаспийских логистических коридоров, грозит ухудшением качества жизни населения и потерей рабочих мест.

Путин также сослался на исследования экспертов, которые главной причиной обмеления Каспия называют изменение климата. Он пояснил: рост среднегодовых температур напрямую влияет на интенсивность испарения с водной поверхности, на количество осадков и на приток впадающих рек.

Ситуацию усугубляет и меняющаяся роза ветров — воздушные массы с Атлантики, доминировавшие ранее, сменяются горячим сухим потоком из Центральной Азии, что резко усиливает испарение. Всё это, подытожил президент, требует от стран региона выработки совместных шагов по сохранению экосистемы Каспийского моря.

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