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Политика 1115

Путин рассказал, в какой сфере страны СНГ эффективно сотрудничают

Путин: страны СНГ наладили эффективную работу по противодействию правонарушениям

Путин: страны СНГ наладили эффективную работу по противодействию правонарушениям
Фото: Наталия Губернаторова

Президент России Владимир Путин рассказал, что страны СНГ эффективно координируют работу по борьбе с экономическими преступлениями. По его словам, также налажена работа против использования цифровых технологий в криминальных целях.

Речь об этом зашла в рамках встречи лидеров стран СНГ. По словам Путина, страны СНГ хорошо реализуют совместные программы.

«Реализуются совместные программы по борьбе с криминальным использованием цифровых технологий, с оргпреступностью, наркотрафиком, терроризмом и экстремизмом», - подчеркнул лидер России.

Напомним, ранее Путин назвал русский язык мощной силой для объединения стран СНГ. Он также отметил важность сохранения единого гуманитарного пространства. Владимир Путин напомнил об общей истории и духовных корнях народов Содружества.

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