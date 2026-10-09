Путин рассказал, в какой сфере страны СНГ эффективно сотрудничают

Президент России Владимир Путин рассказал, что страны СНГ эффективно координируют работу по борьбе с экономическими преступлениями. По его словам, также налажена работа против использования цифровых технологий в криминальных целях.

Речь об этом зашла в рамках встречи лидеров стран СНГ. По словам Путина, страны СНГ хорошо реализуют совместные программы.

«Реализуются совместные программы по борьбе с криминальным использованием цифровых технологий, с оргпреступностью, наркотрафиком, терроризмом и экстремизмом», - подчеркнул лидер России.

Напомним, ранее Путин назвал русский язык мощной силой для объединения стран СНГ. Он также отметил важность сохранения единого гуманитарного пространства. Владимир Путин напомнил об общей истории и духовных корнях народов Содружества.

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