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Политика 1539

Путин: российская нефть на рынке США поможет мировой экономике

Путин уверен в пользе появления российской нефти на рынке США

Путин уверен в пользе появления российской нефти на рынке США
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что появление российской нефти на американском рынке окажет положительное влияние на всю мировую экономику. Об этом говорится в заявлении главы государства, опубликованном Кремлём по итогам телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике», — приводит Кремль слова Путина. 

В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию в мировой энергетике. 

Москва, как отмечается, подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты как на американский, так и на мировой рынки.

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Трамп сообщил о разговоре с Путиным о топливе.

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