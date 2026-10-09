Путин высказался о мерах для сбережения экосистемы Каспия

Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация всегда будет выступать за развитие и укрепление межгосударственного взаимодействия, направленного на сбережение экосистемы Прикаспийского региона. Соответствующее заявление глава российского государства сделал в ходе Каспийского экологического саммита, проходящего в туркменской национальной туристической зоне «Аваза».

По словам Путина, Россия выступала и будет выступать за укрепление и развитие взаимодействия государств региона в интересах сохранения экосистемы Прикаспия, обеспечения его устойчивого роста и улучшения качества жизни людей. Российский лидер подчеркнул, что такая позиция носит последовательный и долгосрочный характер и отражает общую заинтересованность всех прикаспийских стран в благополучном состоянии уникального водоёма.

Путин также отметил, что значимым направлением сотрудничества стран Прикаспийского региона является рачительное использование водных ресурсов Каспийского моря. По его словам, Россия настроена на дальнейшую работу со всеми прикаспийскими государствами по вопросам сокращения водных потерь, оптимизации методов водопользования, модернизации оросительных систем и насосных станций.

Глава государства обратил внимание на то, что российские компании располагают компетенциями по всей цепочке водного хозяйства — от проектирования и строительства каналов и водоводов до организации промышленного водооборота, цифрового управления водными объектами и космического мониторинга за ирригационной сетью и зонами потерь.

Заявления, сделанные в ходе саммита, подтверждают, что экологическая повестка рассматривается прикаспийскими государствами как важная часть общего сотрудничества и добрососедства в регионе.

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