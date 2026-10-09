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Политика 1476

Путин заявил, что Узбекистан может рассчитывать на поддержку РФ

Путин: Узбекистан может рассчитывать на поддержку РФ

Путин: Узбекистан может рассчитывать на поддержку РФ
Сгенерировано с помощью ChatGPT / Илья Сафонов

Узбекистан станет следующим председателем СНГ. Изменения произойдут с нового года. Президент России Владимир Путин заявил, что его коллега, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев может рассчитывать на поддержку РФ.

«Хотел бы пожелать Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву успехов в этой важной миссии», - прокомментировал Владимир Путин эстафету председательства в СНГ.

Он добавил, что «узбекистанские друзья могут рассчитывать на всяческое содействие со стороны России».

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