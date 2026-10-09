Путин заявил, что Узбекистан может рассчитывать на поддержку РФ

Узбекистан станет следующим председателем СНГ. Изменения произойдут с нового года. Президент России Владимир Путин заявил, что его коллега, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев может рассчитывать на поддержку РФ.
«Хотел бы пожелать Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву успехов в этой важной миссии», - прокомментировал Владимир Путин эстафету председательства в СНГ.
Он добавил, что «узбекистанские друзья могут рассчитывать на всяческое содействие со стороны России».
СНГ сменит председателя: Узбекистан берёт управление в свои руки