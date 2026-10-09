Раскрыт дефицит бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы

Евросоюз может существенно сократить свой семилетний бюджетный план на 2028–2034 годы. Речь идёт о возможном уменьшении расходов на сумму до 200 миллиардов евро. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в институтах ЕС.

По данным издания, соответствующее решение готовится в рамках переговоров о формировании нового бюджетного плана сообщества и может быть принято под давлением стран, являющихся чистыми донорами европейского бюджета, то есть тех, чьи взносы превышают получаемое от Брюсселя финансирование. В первую очередь речь идёт о Германии.

Politico отмечает, что представленный Еврокомиссией бюджетный план объёмом 1,76 триллиона евро, а также её предложение сократить аграрные дотации и помощь депрессивным регионам сообщества наталкиваются на серьёзное сопротивление и пробуксовывают. По информации источников издания, сокращение бюджета может составить от 100 до 200 миллиардов евро. Эти средства планируется изыскать за счёт снижения финансирования внешнеполитической деятельности, уменьшения помощи зарубежным странам и урезания инвестиций в промышленные инновации.

При этом общая аграрная политика ЕС, направленная на поддержку фермеров и получающая в настоящее время до трети бюджета блока, останется практически неизменной. Ситуация отражает растущее напряжение между странами-донорами, настаивающими на более экономном расходовании средств. Переговоры о новом семилетнем плане продолжаются, и окончательные параметры сокращений пока остаются предметом обсуждения.

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