Политолог Алексей Пилько объяснил, какую цель преследовала украинская сторона, нанося удары по России в преддверии выборов. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Как заметил эксперт, 6 января 2026 года в Париже состоялась встреча главы киевского неонацистского режима Владимира Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Пилько обратил внимание на то, что на этой встрече была достигнута договоренность о том, что «репарационный кредит» на сумму в 90 миллиардов евро, который выделяют Украине, преимущественно будет вложен в строительство дронов и в нанесение масштабных ударов по РФ. Политолог утверждает, что после этого Украина пошла на «гиперэскалацию», вложив за 2,5 месяца большую часть денег, рассчитанных на весь этот год, в закупку и производство дронов, которые киевский режим использовал для ударов по территории РФ.

По словам спикера, расчет украинской стороны был на то, что возмущенное население организует внутриполитическую нестабильность в России, в особенности, в преддверии выборов в Государственную Думу РФ. Пилько указал, что после того, как по РФ начались удары, послы Британии, Франции и ФРГ сразу же пришли в Министерство иностранных дел РФ и заявили его главе Сергею Лаврову о том, что нужно установить перемирие по линии боевого соприкосновения, на что и был расчет.

При этом политолог уточнил, что Украина эту эскалацию «не вывозит», учитывая, что возможности Москвы и Киева в воздушном противостоянии несопоставимы.