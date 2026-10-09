Раскрыто, к чему может привести скандал вокруг экс-главы разведки Германии

Скандал вокруг бывшего главы Федеральной разведывательной службы Германии Аугуста Ханнинга вызвал резонанс среди зарубежных партнёров и может привести к резкому кризису доверия союзников к спецслужбам ФРГ. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag. По данным издания, ситуация уже отразилась на отношениях Берлина с партнёрами по разведывательному сообществу.

Бывший руководитель польской внешней разведки Гжегож Малецкий назвал произошедшее крайне тревожным событием, которое способно усилить растущее недоверие союзников к БНД и, как следствие, негативно сказаться на обмене информацией с Германией. В свою очередь координатор польских спецслужб Томаш Семоняк охарактеризовал случившееся как шокирующее, добавив, что этот случай станет классическим антипримером для изучения в профильных учебных заведениях. Британские спецслужбы инициировали экстренную проверку: в Лондоне опасаются, что из-за действий немецкой стороны могли быть скомпрометированы и раскрыты британские источники и действующие оперативные каналы.

6 октября Генеральная прокуратура ФРГ сообщила о задержании Ханнинга, занимавшего пост главы БНД в 1998–2005 годах. 7 октября Ханнинг и ещё один фигурант по делу — бывший руководитель его аппарата в БНД Манфред Д. — были заключены под стражу. Следствие полагает, что подозреваемые в 2010 году заключили соглашение, согласно которому Манфред Д. обязался за денежное вознаграждение регулярно передавать Ханнингу секретные сведения. Полученную информацию бывший глава разведки якобы использовал в своей частной консалтинговой деятельности. По информации Генпрокуратуры, зафиксирован как минимум один случай использования гостайны для подготовки аналитического отчёта в интересах сотрудника иностранной спецслужбы.

Ханнинга подозревают в разглашении государственной тайны, госизмене и шпионаже в пользу иностранного государства. Манфред Д. подозревается в пособничестве. Защита Ханнинга частично признала факт владения секретными материалами, но отвергает обвинения в том, что его действия нанесли ущерб интересам Германии.

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