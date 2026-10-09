Раскрыто, кого винят американцы в росте цен

Около 78 процентов граждан США возлагают на политику администрации президента Дональда Трампа ответственность за рост цен, который опережает рост доходов населения. Такие данные приводит агентство Reuters со ссылкой на результаты социологического опроса, проведённого совместно с компанией Ipsos.

Согласно исследованию, недовольство экономическим курсом Белого дома разделяют представители разных политических лагерей. В частности, ответственность за рост цен на администрацию Трампа возлагают 64 процента республиканцев, 95 процентов демократов и 76 процентов независимых избирателей. При этом около двух третей от общего числа респондентов — 68 процентов — выразили недовольство уровнем инфляции в стране. Проблема роста цен воспринимается значительной частью американского общества как одна из наиболее острых и непосредственно связанных с действиями действующей власти.

В Белом доме, комментируя результаты опроса, заявили, что глава государства смог справиться с инфляционным кризисом прошлого периода с помощью снижения налогов и удешевления рецептурных препаратов. Тем самым администрация дала понять, что не согласна с оценками респондентов и настаивает на эффективности предпринятых мер.

Социологическое исследование проводилось в интернете в течение шести дней и завершилось 5 октября. В нём приняли участие 4 506 совершеннолетних жителей США.

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