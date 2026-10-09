Раскрыты планы Еврокомиссии на замороженные активы России

Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность создания специальной европейской структуры для использования замороженных активов России. Планы организации стали известны газете Pais. Согласно опубликованной информации, власти намерены перевести замороженные в Евросоюзе российские активы в отдельную структуру, чтобы в дальнейшем использовать их для финансирования Украины.

По данным издания, речь идёт примерно о 200 миллиардах евро российских активов, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Создание отдельной структуры, как предполагается, позволит вывести эти средства, а также связанные с ними юридические и финансовые риски из-под ответственности Бельгии, на которую в нынешней ситуации ложится основная нагрузка.

После перевода активов под управление отдельной организации средства могут быть направлены на финансирование Украины, а возможные риски, связанные с российскими судебными претензиями, будут распределены между странами Евросоюза. Схема призвана снизить концентрацию правовых угроз для одного государства и переложить их на коллективную ответственность участников объединения.

При этом в Еврокомиссии считают, что предлагаемая схема не будет означать конфискацию российских активов. По логике авторов инициативы, Украина должна будет вернуть полученные средства после того, как Россия выплатит некие репарации. Именно на этом основании в Брюсселе настаивают на том, что речь идёт не об изъятии собственности, а о временном использовании замороженных средств.

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