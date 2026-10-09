Руководство Ирана объяснило, как конфликт на Украине влияет на другие страны

Пезешкиан: конфликт на Украине влияет на экономику и безопасность других стран

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что конфликт на территории Украины оказывает влияние на безопасность и экономику в других странах, выходя далеко за пределы региона. Об этом иранский лидер сказал в ходе саммита СНГ, его слова приводит сайт главы правительства республики.

По словам Пезешкиана, мир и регион в последние годы сталкиваются с кризисами, последствия которых не остаются в границах лишь одного государства. Он отметил, что развитие ситуации вокруг конфликта России и Украины, имеющего внерегиональное измерение, оказывает влияние на сферу безопасности, транспорта и в особенности на энергетический рынок.

Иранский президент подчеркнул, что этот конфликт наглядно продемонстрировал, как сбои в одной части региона могут отражаться на положении дел в другой части мира, что свидетельствует о высокой степени взаимозависимости современных международных процессов.

Тема влияния украинского конфликта на глобальную экономику звучала и в заявлениях других мировых лидеров. В частности, 1 октября президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт Украины с Россией и удары по российским нефтеперерабатывающим заводам стали главной причиной усиления напряжённости на мировом рынке дизельного топлива. По его словам, темпы вывода НПЗ из строя вызывают некоторую тревогу.

Заявления, прозвучавшие на саммите СНГ и за его пределами, показывают, что украинский конфликт рассматривается многими государствами не только как региональная проблема, но и как фактор, воздействующий на безопасность, транспортные маршруты и энергетические рынки в глобальном масштабе.

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