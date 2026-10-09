Санду допустила объединение с Румынией: что за этим стоит

Президент Молдавии Майя Санду высказалась о возможном присоединении республики к Румынии. По её мнению, такой шаг сделал бы жизнь молдавских граждан безопаснее. Об этом она сообщила журналистам.

Ранее, в январе, Санду давала интервью британскому подкасту The Rest Is Politics. Там она сказала, что на референдуме проголосовала бы за вхождение в состав Румынии. Свою позицию она связала с непростой ситуацией в мире и сложностями, с которыми Молдавия сталкивается как самостоятельное государство. Министр экономики страны Евгений Осмокеску называл объединение с Румынией «планом Б» на случай, если евроинтеграция не удастся.

Санду подчеркнула, что речь идёт о серьёзном решении. Его можно принять только при поддержке значительной части граждан. Она также сказала, что союз с Румынией принёс бы больше безопасности.

24 июня нижняя палата румынского парламента одобрила законопроект об объединении с Молдавией, который внесли в феврале. Теперь документ направят в Сенат. Одобрение прошло по механизму «молчаливого принятия»: если законопроект не рассмотрели и не отклонили на пленарном заседании, через 45 дней после внесения он считается принятым автоматически.

Оппозиция в Молдавии отреагировала на это заявлением. Там считают, что Румыния готовится к «территориальной аннексии» республики. Поддержку этой идеи в Кишинёве оппозиция может расценить как предательство национальных интересов.

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