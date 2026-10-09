СБУ объявила в розыск митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

На Украине объявили в розыск митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

Служба безопасности Украины объявила в розыск митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных украинского Министерства внутренних дел.

«Его обвиняют в публичной поддержке России», — говорится в сообщении о предъявлении обвинений.

Ранее СБУ предъявила митрополиту обвинения по двум статьям Уголовного кодекса страны. В ноябре 2017 года его внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Основатели ресурса выдвигали против него обвинения в «преступлениях против Украины» и распространении «российской пропаганды».

В конце августа на Украине заочно предъявили обвинение депутату Верховной рады от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и бизнесмену Вадиму Столару, который проходит по делу Национального антикоррупционного бюро Украины.

Митрополит Тихон (в миру Георгий Александрович Шевкунов) — архиерей Русской православной церкви. Родился 2 июля 1958 года в Москве. Ему 68 лет. В настоящее время служит митрополитом Симферопольским и Крымским. Ранее он был наместником Сретенского монастыря в Москве и возглавлял Псковскую митрополию.

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