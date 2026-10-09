Шаг к войне: Эфиопия заявила о вторжении войск Эритреи на 60 км вглубь страны

Аддис-Абеба предупредила Совбез ООН о праве на самооборону после ударов дронов

Министр иностранных дел Эфиопии Гедеон Тимотиос направил официальное письмо в Совет Безопасности ООН, заявив, что эритрейские армейские подразделения совершили открытое военное вторжение, продвинувшись на 60 километров вглубь северного региона Тыграй. Глава ведомства предупредил международное сообщество, что у Аддис-Абебы не остается иного выбора, кроме как применить военную силу для защиты своей территориальной целостности.

Эскалация сопровождается артиллерийскими дуэлями в приграничной полосе, а также ударами эфиопских военных беспилотников по колоннам транспорта с эритрейскими военными в районе города Адиграт. Власти Эритреи отвергли обвинения в агрессии, назвав заявления соседа сфабрикованным предлогом для силового захвата выхода к Красному морю и порта Ассаб.

Обострение между бывшими союзниками угрожает срывом мирных соглашений по Тыграю. Дипломаты в ООН призывают стороны к немедленному отводу тяжелых вооружений от спорной границы.

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