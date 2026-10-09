Швеция примет участие в ядерных учениях НАТО

ВВС Швеции будут задействованы в учениях НАТО по ядерному сдерживанию

Швеция заявила об участии своих военно-воздушных сил в учениях НАТО Steadfast Noon («Стойкий полдень»), которые стартуют 13 октября в Италии. Соответствующее сообщение опубликовала канцелярия шведского правительства.

От Швеции в манёврах будут задействованы многоцелевые истребители JAS 39 Gripen вместе с личным составом. Как уточняется, одна из задач шведских военных — отработка конвенциональной поддержки средств ядерного сдерживания Североатлантического альянса.

Учения Steadfast Noon проводятся ежегодно. Их официальная цель — обеспечение надёжности ядерного сдерживания. В рамках манёвров используются самолёты двойного назначения, способные нести как обычные, так и ядерные боеприпасы.

Напомним, в НАТО входят три ядерные державы — США, Великобритания и Франция. При этом альянс придерживается политики «совместного использования ядерного оружия», при которой боеголовки ядерных стран могут размещаться на носителях неядерных государств. Это делается для того, чтобы затруднить обнаружение такого оружия, и именно этим объясняется широкий круг участников ядерных учений.

Читайте также:

Черногория не будет спорить с США: названы перспективы задержанного «Рыбаря».

Министр Ирландии предупредил о рисках сокращения бюджета развития ЕС.