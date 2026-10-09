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Политика 1738

Скепсис Киева: Зеленский усомнился в готовности Трампа помогать Украине

Президент Украины заявил, что предстоящий разговор покажет намерения Белого дома

Президент Украины заявил, что предстоящий разговор покажет намерения Белого дома
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Президент Украины Владимир Зеленский в общении с журналистами выразил серьезные сомнения относительно готовности президента США Дональда Трампа продолжать масштабную военную и финансовую поддержку Киева. По словам украинского лидера, запланированный телефонный контакт с главой Белого дома станет решающим индикатором истинных намерений американской администрации.

В Киеве растет обеспокоенность заявлениями вашингтонских чиновников о необходимости скорейшего замораживания боевых действий и увязывания внешней помощи с внутренними политическими приоритетами США. Зеленский подчеркнул, что отказ от гарантий безопасности или сокращение военных поставок поставит под удар обороноспособность страны и создаст предпосылки для давления со стороны Москвы.

Украинская сторона рассчитывает прояснить позицию Вашингтона перед отправкой рабочей делегации в Соединенные Штаты. Эксперты называют предстоящий диалог лидеров определяющим для дальнейшего формата американо-украинского партнерства.

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