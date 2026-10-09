Скепсис Киева: Зеленский усомнился в готовности Трампа помогать Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в общении с журналистами выразил серьезные сомнения относительно готовности президента США Дональда Трампа продолжать масштабную военную и финансовую поддержку Киева. По словам украинского лидера, запланированный телефонный контакт с главой Белого дома станет решающим индикатором истинных намерений американской администрации.

В Киеве растет обеспокоенность заявлениями вашингтонских чиновников о необходимости скорейшего замораживания боевых действий и увязывания внешней помощи с внутренними политическими приоритетами США. Зеленский подчеркнул, что отказ от гарантий безопасности или сокращение военных поставок поставит под удар обороноспособность страны и создаст предпосылки для давления со стороны Москвы.

Украинская сторона рассчитывает прояснить позицию Вашингтона перед отправкой рабочей делегации в Соединенные Штаты. Эксперты называют предстоящий диалог лидеров определяющим для дальнейшего формата американо-украинского партнерства.

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