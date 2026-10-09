«Солнцепёк» выжег укрепления ВСУ под Красным Лиманом

Подразделения группировки «Запад» ВС РФ задействовали тяжёлую огнемётную систему ТОС-1 «Солнцепёк», чтобы ликвидировать сосредоточение украинских сил возле Красного Лимана. Как отмечает Military Watch Magazine, российские военные регулярно применяют такие установки для подавления укрепрайонов противника.

О ходе операции изданию рассказал командир группы спецназа 176-го отряда РХБ защиты 25-й общевойсковой армии. По его словам, приказ касался уничтожения живой силы ВСУ под Красным Лиманом. Украинские подразделения, вероятно, готовились к смене личного состава либо к контратаке. Расчёт выдвинулся, произвёл залп с незначительными поправками и получил оценку «отлично». Он уточнил, что ТОС-1 обычно бьёт по пунктам временного размещения, центрам управления дронами и массовым скоплениям военных.

При выдвижении на позицию установку прикрывают силы РЭБ и ПВО, поскольку её нужно оберегать от беспилотников. Причина в том, что ТОС-1 стреляет на меньшее расстояние, чем иная артиллерия, а для ВСУ эти машины — одна из главных целей.

Термобарическая артиллерия России оказалась в центре внимания из-за результатов, продемонстрированных в зоне украинского конфликта. Снаряды таких установок выбрасывают в воздух газовое облако; оно взрывается от вакуумного заряда, порождая волну высокого давления. Эта волна с силой вытягивает воздух из закрытых помещений, из-за чего у людей рядом разрываются лёгкие.

ТОС-1А ставят на гусеничное шасси от танка Т-72. Но на украинских фронтах всё чаще встречается её колёсная версия ТОС-2, показанная в 2020 году.

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