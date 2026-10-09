Сомалийская преемница Стармера получила 45% голосов на выборах в Лондоне

Уроженка Сомали Сагал Абди-Вали от Лейбористской партии победила на дополнительных выборах в Палату общин Великобритании в округе Холборн и Сент-Панкрас, который ранее представлял бывший премьер-министр Кир Стармер. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Абди-Вали получила 12 292 голоса, что составило 45,17% от общего числа. Второе место занял лидер Партии зеленых Зак Полански с результатом 8 928 голосов, или 32,81%.

Консерваторы набрали 1 922 голоса и оказались на третьей позиции. Партия Reform UK получила 1 612 голосов, а либерал-демократы — 924.

Стармер представлял округ на севере Лондона с 2015 года. В начале сентября он сложил депутатские полномочия после ухода с поста главы правительства.

Абди-Вали родилась в 1984 году. В Великобританию она приехала из Сомали в возрасте 6 лет.

Как отмечают наблюдатели, жители этого района Лондона традиционно поддерживают Лейбористскую партию.

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