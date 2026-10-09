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Политика 995

Срыв договоренностей: артиллерия и авиация Израиля нанесли удары по югу Ливана

Обстрелы приграничных районов продолжаются вопреки рамочному соглашению от июня

Обстрелы приграничных районов продолжаются вопреки рамочному соглашению от июня
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Израильские вооруженные силы возобновили нанесение массированных артиллерийских ударов и авианалетов по населенным пунктам и долинам в южной части Ливана. По данным государственного ливанского информационного агентства NNA, под огонь артиллерии попали Вади-Зибкин, окраины Барашита и Хаддаты, а также Мансури и Мадждаль-Зун. Израильский боевой самолет также совершил авиаудар по району Кфар-Тебнит в округе Набатия.

Удары продолжаются, несмотря на заключенное при посредничестве США 26 июня рамочное соглашение между Бейрутом и Тель-Авивом, предусматривающее поэтапный вывод подразделений ЦАХАЛ и развертывание регулярной ливанской армии. Ливанские власти заявляют о десятках новых очагов возгорания и повреждениях гражданской инфраструктуры.

Аналитики отмечают, что регулярные перестрелки на юге страны ставят под сомнение жизнеспособность соглашения о прекращении огня. Наблюдатели ООН призывают стороны строго соблюдать взятые обязательства.

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