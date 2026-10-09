Срыв договоренностей: артиллерия и авиация Израиля нанесли удары по югу Ливана

Израильские вооруженные силы возобновили нанесение массированных артиллерийских ударов и авианалетов по населенным пунктам и долинам в южной части Ливана. По данным государственного ливанского информационного агентства NNA, под огонь артиллерии попали Вади-Зибкин, окраины Барашита и Хаддаты, а также Мансури и Мадждаль-Зун. Израильский боевой самолет также совершил авиаудар по району Кфар-Тебнит в округе Набатия.

Удары продолжаются, несмотря на заключенное при посредничестве США 26 июня рамочное соглашение между Бейрутом и Тель-Авивом, предусматривающее поэтапный вывод подразделений ЦАХАЛ и развертывание регулярной ливанской армии. Ливанские власти заявляют о десятках новых очагов возгорания и повреждениях гражданской инфраструктуры.

Аналитики отмечают, что регулярные перестрелки на юге страны ставят под сомнение жизнеспособность соглашения о прекращении огня. Наблюдатели ООН призывают стороны строго соблюдать взятые обязательства.

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