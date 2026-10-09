США могут ввести войска в Миннесоту из-за действий иммигрантов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Миннесота оказалась под контролем сомалийских иммигрантов, и призвал жителей штата сопротивляться. В публикации в социальной сети Truth Social он также пообещал федеральную поддержку в случае необходимости.

Трамп описал обстановку в регионе как хаотичную, обвинив местные власти в неспособности обеспечить безопасность населения. Губернатора Миннесоты Тима Уолза президент раскритиковал за отказ, по его оценке, вмешаться в происходящее.

Глава Белого дома потребовал от Уолза и мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея незамедлительно обратиться за помощью к федеральному правительству и передать ему контроль над ситуацией.

Обострение разногласий связано с миграционной политикой. В конце декабря 2025 года Иммиграционная и таможенная полиция США начала в Миннесоте операцию Metro Surge, направленную на выявление и депортацию нелегальных мигрантов.

В январе Трамп пригрозил задействовать Закон о восстании, который при определенных обстоятельствах позволяет использовать вооруженные силы для подавления внутренних беспорядков.

В феврале президент США также обвинил представителей сомалийской общины в хищении около 19 миллиардов долларов из средств американских налогоплательщиков. В новой публикации Трамп вновь потребовал от руководства штата принять меры, заявив о готовности федеральных властей оказать содействие.

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