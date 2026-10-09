США призвали граждан к осторожности на фоне обострения в Йемене

Американское посольство в Израиле призвало граждан США на Ближнем Востоке проявлять повышенную бдительность на фоне напряженной обстановки в регионе. Дипломаты предупредили о возможных отменах авиарейсов, закрытии воздушного пространства и перебоях в транспортном сообщении.

В дипмиссии отметили, что ситуация может быстро обостриться, а удары в ходе противостояния затрагивают в том числе гражданские аэропорты и объекты критически важной инфраструктуры. Американцам рекомендовали следить за информацией о работе аэропортов и авиакомпаний.

При этом посольство США в Иерусалиме и его консульский отдел в Тель-Авиве продолжают работать в штатном режиме. Консульские услуги гражданам оказываются в полном объеме.

Вооруженное противостояние между йеменскими хуситами и правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией, продолжается с 2014 года. В начале октября правительственные силы объявили о масштабной операции по возвращению территорий, находящихся под контролем повстанцев.

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