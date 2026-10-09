США рассматривают необычный способ депортации мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность депортировать мигрантов в Центральную и Южную Америку на различных судах. План пока находится на ранней стадии разработки, сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, обсуждения продолжаются несколько недель. Среди потенциальных вариантов — паромы и учебное судно Golden Bear, пришвартованное в Калифорнии. Также представители Министерства обороны США связывались с компаниями, предлагающими суда в Европе. При этом окончательное решение пока не принято.

Морская перевозка депортируемых может занимать несколько дней и обходиться американским властям в миллионы долларов за один рейс. Кроме того, остаются нерешенными вопросы логистики, обеспечения безопасности и согласия стран назначения принимать мигрантов.

По предположению NYT, использование судов может позволить перераспределить часть расходов на депортации с Министерства внутренней безопасности США на Пентагон. В американском ведомстве заявили, что рассматривают все доступные ресурсы для повышения эффективности работы, однако Министерство обороны не стало комментировать возможный план.

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