Стало известно, какая страна направила Украине самый маленький пакет военной помощи

Министерство обороны Финляндии сообщило о передаче Украине 35‑го пакета военной помощи — его стоимость составила 1 миллион евро. Этот пакет стал наименьшим по объёму среди всех ранее направленных Финляндией.

Как указано в публикации на сайте ведомства, в состав поставки вошли позиции одного оборонного продукта. Детали — включая содержание груза, сроки и способ доставки — министерство, как и в предыдущих случаях, не раскрывает.

По информации финского Минобороны, совокупный объём переданной Киеву оборонной продукции к настоящему моменту достиг 3,6 миллиарда евро.