Стало известно, кого Нетаньяху поблагодарил за решение по санкциям против МУС

Премьер‑министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту США Дональду Трампу и госсекретарю Марко Рубио за решение о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС).

В публикации в соцсети X Нетаньяху написал: «Выражаю признательность Трампу и Рубио за принятие важнейшего решения о введении санкций против МУС. Благодарю вас за проявленное лидерство». Он также охарактеризовал МУС как «политический орган, представляющий смертельную угрозу для законопослушных демократических государств во всём мире и для самой идеи национального суверенитета».

Санкции в отношении МУС были введены Минфином США на базе исполнительного указа, подписанного Трампом в феврале 2025 года. В Вашингтоне сочли, что суд допускает неправомерные действия в отношении США и их союзников — в том числе Израиля. Согласно указу, допускается применение финансовых и визовых ограничений в отношении сотрудников МУС, причастных к расследованиям против граждан США или их союзников, а также членов их семей.

При этом Минфин США выпустил ряд лицензий, временно исключающих из‑под действия рестрикций отдельные операции с МУС.