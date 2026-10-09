Стало известно, о чем договорились Путин и Трамп

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе состоявшегося телефонного разговора условились о поддержании дальнейших личных контактов. Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств также договорились о взаимодействии по линии своих администраций, специальных служб и других профильных ведомств.

Ранее в тот же день пресс-служба Кремля информировала, что в пятницу в беседе двух президентов затрагивалась ситуация вокруг Ирана. Кроме того, в центре внимания находились различные аспекты двусторонних отношений между странами.

В заявлении российского лидера, которое приводит пресс-служба Кремля, отмечается, что Москва в ходе этого диалога подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и глобальный рынки.

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