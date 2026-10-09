Стало известно о новом взрыве на территории города в западной части Украины

Украинский “24 канал” сообщил, что на территории города Ивано-Франковска, расположенного на западе Украины, произошел новый взрыв.

Других подробностей случившегося, в частности, о масштабе разрушений и количестве жертв, в издании не приводят.

Ранее уже сообщалось, что на территории административного центра Ивано-Франковской области Украины прогремели взрывы.

В настоящий момент в этом регионе, а также в 14 других областях страны действует сигнал воздушной тревоги, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.