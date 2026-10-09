Стало известно о взрыве в столице Украины

РБК-Украина: в Киеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Агентство РБК-Украина сообщает, что на территории Киева прогремел взрыв на фоне действующей в городе воздушной тревоги.

Помимо информации о самом взрыве, других подробностей случившегося, таких как масштаб разрушений и количество жертв, в издании не приводят.

По состоянию на текущий момент в столице Украины и восьми областях страны действует воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Ранее сообщалось о взрывах на территории Ивано-Франковска и Днепропетровска, а в Одессе после взрывов произошел блэкаут.