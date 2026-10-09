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Политика 2603

Стубб неудачно пошутил про еду при короле Испании

Президент Финляндии Стубб неудачно пошутил во время визита короля Испании

Президент Финляндии Стубб неудачно пошутил во время визита короля Испании
Сгенерировано с помощью ChatGPT / Илья Сафонов

Глава Финляндии Александр Стубб оказался в неудобном положении из-за фразы, прозвучавшей в присутствии испанского монарха. Такую информацию опубликовала Ilta-Sanomat.

Король Филипп VI и королева Летиция приехали в Финляндию с программой на 2 дня. Они побывали в Хельсинки и Рованиеми.

Перед этим испанский монарх произнёс речь, в которой ощущалась связь с финской культурой. После него выступил Стубб. Он сказал, что в Финляндии ценят и качественную еду, и неудачную, а также варианты между ними. Затем президент поблагодарил всех, кто участвовал в организации визита.

Ilta-Sanomat уточняет: реплика про плохую еду не касалась деталей поездки. Она была просто неуместной и не отражала отношение к испанской делегации.

Ранее Стубб уже попадал в неловкие ситуации с зарубежными гостями. На прошлой неделе СМИ сообщали, что его встреча с президентом Молдовы Майей Санду закончилась конфузом из-за странных объятий.

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