Стубб неудачно пошутил про еду при короле Испании

Глава Финляндии Александр Стубб оказался в неудобном положении из-за фразы, прозвучавшей в присутствии испанского монарха. Такую информацию опубликовала Ilta-Sanomat.

Король Филипп VI и королева Летиция приехали в Финляндию с программой на 2 дня. Они побывали в Хельсинки и Рованиеми.

Перед этим испанский монарх произнёс речь, в которой ощущалась связь с финской культурой. После него выступил Стубб. Он сказал, что в Финляндии ценят и качественную еду, и неудачную, а также варианты между ними. Затем президент поблагодарил всех, кто участвовал в организации визита.

Ilta-Sanomat уточняет: реплика про плохую еду не касалась деталей поездки. Она была просто неуместной и не отражала отношение к испанской делегации.

Ранее Стубб уже попадал в неловкие ситуации с зарубежными гостями. На прошлой неделе СМИ сообщали, что его встреча с президентом Молдовы Майей Санду закончилась конфузом из-за странных объятий.

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