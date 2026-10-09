Суд оштрафовал лидера партии «Яблоко» Николая Рыбакова за порчу бюллетеней

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал лидера политической партии «Яблоко» Николая Рыбакова. Сумма штрафа составила 1 тысячу рублей. Причиной наказания стала порча бюллетеней на выборах.

«Рыбаков таким образом пренебрёг интересами других избирателей. Он продемонстрировал неуважение к обществу и допустил повреждение чужого имущества», — отмечается в полицейском протоколе.

Инцидент произошёл утром 20 сентября. Рыбаков прибыл на избирательный участок № 360 в гимназии № 105 на улице Орбели, где ему выдали четыре избирательных бюллетеня, которые он в итоге испортил. В частности, он написал на них политические лозунги зелёным и красным фломастерам, а затем разместил в своём Telegram-канале фотографии, на которых запечатлён момент, где политик опускает эти бюллетени в урну.

В письменном объяснении политик отверг обвинение. Он заявил об уважении к обществу и пояснил, что таким образом он выразил свою гражданскую и политическую позицию, опустив бюллетени в урну целыми.

Глава «Яблока» также отметил отсутствие других избирателей на участке в тот момент. По его словам, члены участковой избирательной комиссии относились к нему доброжелательно. Политик просил не привлекать его к административной ответственности.

Выборы в России проходили с 18 по 20 сентября 2026 года. В эти дни россияне выбирали депутатов и глав регионов в различных субъектах страны.

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