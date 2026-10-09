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Политика 1759

Суд оштрафовал лидера партии «Яблоко» Николая Рыбакова за порчу бюллетеней

Лидеру «Яблока» Николаю Рыбакову назначили штраф за порчу бюллетеней

Лидеру «Яблока» Николаю Рыбакову назначили штраф за порчу бюллетеней
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / Global Look Press

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал лидера политической партии «Яблоко» Николая Рыбакова. Сумма штрафа составила 1 тысячу рублей. Причиной наказания стала порча бюллетеней на выборах.

«Рыбаков таким образом пренебрёг интересами других избирателей. Он продемонстрировал неуважение к обществу и допустил повреждение чужого имущества», — отмечается в полицейском протоколе.

 Инцидент произошёл утром 20 сентября. Рыбаков прибыл на избирательный участок № 360 в гимназии № 105 на улице Орбели, где ему выдали четыре избирательных бюллетеня, которые он в итоге испортил. В частности, он написал на них политические лозунги зелёным и красным фломастерам, а затем разместил в своём Telegram-канале фотографии, на которых запечатлён момент, где политик опускает эти бюллетени в урну.

В письменном объяснении политик отверг обвинение. Он заявил об уважении к обществу и пояснил, что таким образом он выразил свою гражданскую и политическую позицию, опустив бюллетени в урну целыми. 

Глава «Яблока» также отметил отсутствие других избирателей на участке в тот момент. По его словам, члены участковой избирательной комиссии относились к нему доброжелательно. Политик просил не привлекать его к административной ответственности.

Выборы в России проходили с 18 по 20 сентября 2026 года. В эти дни россияне выбирали депутатов и глав регионов в различных субъектах страны.

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