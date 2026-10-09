СЖ Москвы осудил задержание российских журналистов в Черногории

По поводу задержания в Черногории пяти российских журналистов СЖ Москвы выступил со следующим заявлением:

«Союз журналистов Москвы выражает решительный протест по поводу задержания в Черногории группы российских журналистов и требует от её правительства исчерпывающих объяснений.

Утром 9 октября 2026 года в черногорском городе Рисан были задержаны российские журналисты — руководитель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук, его супруга Валерия Звинчук и ещё три человека.

В проект «Рыбарь» входят одноимённый телеграм-канал, канал на Rutube и сообщество во «ВКонтакте». Сейчас у канала «Рыбарь» около 1,5 млн подписчиков.

Представители «Рыбаря» находились в Черногории легально для съёмки Цетинского монастыря, на которую заранее подали официальный запрос, и не нарушали местное законодательство.

Задержание российских журналистов проводили полиция и Агентство национальной безопасности Черногории. Никаких обвинений и объяснений им не предъявлено.

Уже давно стало понятно, что в Европе так называемые свободы, в том числе свобода слова, стали лишь видимостью и постоянно попираются в целях политической целесообразности.

Мы, российские журналисты, требуем не только немедленно освободить наших коллег, но и принести им извинения».

Заявление подписано председателем Союза журналистов Москвы Павлом Гусевым.