Текущему состоянию украинского общества дали оценку

Военный обозреватель телеканала «Царьград» Влад Шлепченко дал оценку текущему состоянию общества на Украине.

Комментируя призыв мэр Киева Виталия Кличко к жителям города о том, чтобы они покинули украинскую столицу, а также выдвинутое властями предложение по возможному решению коммунального коллапса, эксперт отметил, что украинское общество и без подобных волевых решений находится в состоянии истерики.

Шлепченко обратил внимание на то, что страна перестает функционировать, жизнь в ней превращается в выживание, а украинское правительство лишь сильнее нагнетает подобные настроения в обществе подобными предложениями.

По словам спикера, украинская власть фактически занимается манипуляциями на истерических состояниях жителей страны. Он добавил, что прекращение водоснабжения и так далее представляет собой очень явно выраженный акт урбицида, то есть целенаправленное уничтожение города как функционирующего объекта.