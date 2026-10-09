Токаев поблагодарил Путина за передачу Казахстану редких животных

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за передачу амурских тигров для реализации программы по восстановлению популяции туранского тигра в республике. Об этом он заявил, выступая на Каспийском экологическом саммите в Туркмении.

По словам Токаева, Казахстан реализует специальную программу по восстановлению туранского тигра, и в этой связи он хотел бы выразить признательность правительству Российской Федерации и лично президенту России за направление нескольких особей уникального животного — амурского тигра, которые сейчас успешно адаптируются к местным условиям. Казахстанский лидер подчеркнул, что одним из важнейших направлений экологической политики республики является сохранение биоразнообразия. Он отметил, что в стране восстановлена численность сайгаков, поддерживается популяция снежного барса, а в естественную среду возвращаются редкие виды животных. Токаев выразил мнение, что этот опыт может быть использован и для сохранения экосистемы Каспийского моря.

Напомним, в мае 2026 года Россия передала Казахстану четырёх амурских тигров в рамках программы восстановления популяции тигров в их историческом ареале. Животных доставили в государственный природный резерват «Иле-Балхаш». В июле одну из тигриц выпустили в дикую природу, впервые за более чем 70 лет вернув тигра в естественную среду обитания на территории Казахстана. Это событие стало значимым этапом в деле восстановления утраченного вида.

Сотрудничество России и Казахстана в экологической сфере находит практическое воплощение в конкретных проектах по сохранению редких животных. Опыт, накопленный в ходе этой программы, как отметил Токаев, может быть востребован и при решении экологических проблем Каспийского моря, что придаёт инициативе дополнительное значение в контексте регионального сотрудничества.

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