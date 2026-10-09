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Политика 1507

Токаев поблагодарил Путина за передачу Казахстану редких животных

Токаев поблагодарил президента Путина за передачу Казахстану амурских тигров

Токаев поблагодарил президента Путина за передачу Казахстану амурских тигров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за передачу амурских тигров для реализации программы по восстановлению популяции туранского тигра в республике. Об этом он заявил, выступая на Каспийском экологическом саммите в Туркмении.

По словам Токаева, Казахстан реализует специальную программу по восстановлению туранского тигра, и в этой связи он хотел бы выразить признательность правительству Российской Федерации и лично президенту России за направление нескольких особей уникального животного — амурского тигра, которые сейчас успешно адаптируются к местным условиям. Казахстанский лидер подчеркнул, что одним из важнейших направлений экологической политики республики является сохранение биоразнообразия. Он отметил, что в стране восстановлена численность сайгаков, поддерживается популяция снежного барса, а в естественную среду возвращаются редкие виды животных. Токаев выразил мнение, что этот опыт может быть использован и для сохранения экосистемы Каспийского моря.

Напомним, в мае 2026 года Россия передала Казахстану четырёх амурских тигров в рамках программы восстановления популяции тигров в их историческом ареале. Животных доставили в государственный природный резерват «Иле-Балхаш». В июле одну из тигриц выпустили в дикую природу, впервые за более чем 70 лет вернув тигра в естественную среду обитания на территории Казахстана. Это событие стало значимым этапом в деле восстановления утраченного вида.

Сотрудничество России и Казахстана в экологической сфере находит практическое воплощение в конкретных проектах по сохранению редких животных. Опыт, накопленный в ходе этой программы, как отметил Токаев, может быть востребован и при решении экологических проблем Каспийского моря, что придаёт инициативе дополнительное значение в контексте регионального сотрудничества.

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Автор:
Казахстан