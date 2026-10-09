Токаев предупредил, что приведет к миграции более 2,5 млн человек

Токаев: изменение климата в районе Каспия приведет к миграции 2,5 млн человек

Президент Казахстана Касым‑Жомарт Токаев предупредил о риске масштабной миграции в прибрежных районах Каспия из‑за климатических изменений. Выступая на Каспийском экологическом саммите в Туркменистане, он заявил, что под угрозой могут оказаться более 2,5 миллионов человек.

По данным, которые привёл Токаев, Всемирный банк оценивает риск внутренней миграции в регионе к 2050 году примерно в 2,5 миллиона человек — причиной станут именно климатические факторы.

Глава Казахстана отметил, что ухудшение состояния Каспийского моря тесно связано с общими климатическими процессами в регионе и не может рассматриваться изолированно.

Токаев также озвучил прогноз: к концу XXI века температура в отдельных частях региона может вырасти на 5 градусов. Такое потепление способно усугубить ряд проблем — в частности, ускорить таяние льдов, усилить дефицит воды, спровоцировать засухи и привести к деградации земель.