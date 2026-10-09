Токаев указал, каких результатов удалось добиться СНГ за 35 лет существования

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите СНГ в Туркмении, заявил, что Содружество Независимых Государств сыграло огромную роль на постсоветском пространстве и позволило не допустить тотального конфликта. В год 35-летия образования организации казахстанский лидер призвал обратиться к принципам Алма-Атинской декларации о Содружестве и осмыслить пройденный организацией путь. Слова Токаева приводит пресс-служба президента.

Токаев напомнил, что Казахстан стоял у истоков зарождения организации. По его словам, подписание Алма-Атинской декларации в 1991 году стало поистине судьбоносным моментом в истории государств региона. Создание СНГ позволило избежать тотального конфликта на так называемом постсоветском пространстве. Казахстанский лидер отметил, что консолидирующая миссия Содружества особенно ярко проявилась в период обретения независимости странами: в условиях обострения центробежных процессов удалось сохранить исторические связи и выстроить принципиально новый формат межгосударственного взаимодействия.

По мнению Токаева, за прошедшие годы СНГ утвердилось в качестве авторитетной организации в мире и эффективной площадки для сотрудничества. Он обратил внимание на то, что на глазах формируется новая архитектура международных отношений, разрушается система глобальных экономических связей, обостряется технологическая конкуренция, усиливаются неопределённость и непредсказуемость. На этом фоне критически важное значение приобретает прямой и доверительный диалог, позволяющий находить согласованные решения с учётом интересов каждого государства. Именно этим, по убеждению казахстанского президента, объясняется устойчивая востребованность Содружества.

В юбилейный год Токаев предложил обратиться к принципам, заложенным в декларации, осмыслить пройденный путь и определить задачи на будущее. Он сообщил, что в ноябре в Алма-Ате под эгидой Казахстанского института стратегических исследований состоится международная конференция, посвящённая 35-летию декларации, и пригласил учёных из стран СНГ принять в ней активное участие.

Читайте материалы на данную тему: "Владимир Путин завершил рабочую программу визита в Туркменистан"

"Владимир Путин оценил проведение Каспийского саммита"

"МК" в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом".