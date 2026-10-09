Торг за поддержку: Трамп увязал федеральную помощь с голосами на выборах

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборных выступлений в преддверии промежуточных выборов в Конгресс выступил с рядом резонансных заявлений, фактически связав оперативность выделения федерального финансирования пострадавшим от стихийных бедствий регионам с уровнем политической поддержки кандидатов от Республиканской партии.

Оппозиция и губернаторы пострадавших штатов подвергли резкой критике риторику Белого дома, напомнив, что распределение средств Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) регламентируется федеральным законодательством и не может зависеть от электоральных предпочтений граждан. Критики назвали подобные заявления попыткой политического давления на избирателей в колеблющихся округах.

В предвыборном штабе республиканцев заявили, что слова президента были вырваны из контекста и касались общей эффективности взаимодействия местных администраций с федеральным центром. Межпартийные дебаты вокруг финансирования восстановительных работ продолжают накаляться.

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