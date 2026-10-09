Трамп объяснил, зачем упомянул уничтожение двух американских городов

Президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в искажении его высказываний об уничтожении Сан-Диего и Лос-Анджелеса на фоне конфликта с Ираном. В публикации в Truth Social он заявил, что журналисты неверно представили смысл его слов.

Трамп пояснил, что сравнивал временное повышение цен на бензин с возможными последствиями обладания Ираном ядерным оружием. По его словам, дополнительные расходы на топливо — меньшая цена по сравнению с угрозой бомбардировок американских городов.

Ранее американский лидер уже упоминал возможность уничтожения Сан-Диего и Лос-Анджелеса, однако не объяснил, что именно имел в виду. Позднее директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун заявил, что Трамп говорил о потенциальной угрозе для США в случае отсутствия военных действий против Ирана.

Конфликт между США, Израилем и Ираном связан с иранской ядерной программой и ситуацией вокруг Ормузского пролива. Вашингтон также использовал экономические ограничения в качестве инструмента давления на Тегеран.

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